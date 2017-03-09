Windows 10 показывает рекламу OneDrive в Проводнике

Порой грань между продвижением и рекламой программ в Windows 10 стирается (один, два, три). Недавно это произошло и с OneDrive в Windows 10.

Баннер с предложением перейти на платную версию сервиса хранения файлов появляется прямо в Проводнике Windows 10 при работе с файлами. Как пишут некоторые пользователи, даже в тех случаях, когда у пользователя уже есть премиум аккаунт OneDrive.

Отключить предложение можно в настройках Explorer, правда настройка отвечает не конкретно за рекламу, а за любые уведомления от OneDrive, так что вместе с баннером пропадут и другие сообщения от сервиса синхронизации.

В английском варианте опция называется «Show sync provider notifications», а в русском — «Показать уведомления поставщика синхронизации».