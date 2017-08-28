Wired: «Гипотетический запрет роботов-убийц непрактичен»

По мнению Саймонита, чисто технически запретить военных роботов можно точно так же, как например, химическое или бактериологическое оружие. Однако в отличие от этих видов вооружения, ИИ-системы более разнообразны. Грань между управляемыми и полностью автономными видами оружия размыта — и этим пользуются многие страны. И будут пользоваться еще больше, потому что автономное вооружение обещает армиям такие преимущества, от которых сложно отказаться, например, полностью нивелировать человеческий фактор.

Так, недавний отчет, посвященный искусственному интеллекту, подготовленный Управлением национальной разведки США, рассказывает о том, что использование ИИ позволит значительно увеличить военную мощь страны. Таким образом, Грег Аллен, соавтор отчета, заключает, что нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем США или другие страны решат отказаться от систем автономного вооружения.

«Полностью запретить автономное вооружение невозможно, — утверждает эксперт. — Уж слишком велико искушение».

Кроме этого, пресс-секректарь Пентагона Роджер Кабинесс заявил, что в ведомстве считают запрет абсолютно бессмысленным. По их мнению, использование ИИ, напротив, позволит вооруженным силам лучше исполнять этические и юридические обязательства.

«При помощи высокоточных ИИ-систем мы можем снизить риск жертв среди гражданского населения», — заявил Кабинесс.

При этом в Минобороны США обещают применять автономные системы только под контролем человека. Власти других стран также отмечают, что в новых законах по ограничению автономного вооружения нет необходимости. Так, правительство Британии считает, что хватает и действующего международного права.