«Wonder Woman» собрала за первый уикэнд проката рекордные $228 млн, сделав Пэтти Дженкинс самым кассовым режиссером-женщиной

Первый фильм киновселенной DC Extended Universe, посвященный супергерою женского пола, побил сразу несколько рекордов. «Чудо-женщина» действительно оказалась чудом, так как смогла собрать за первый уикэнд проката впечатляющие $228 млн ($103 млн в США и еще $125 млн за рубежом) при бюджете порядка $149.

Если сравнивать только сборы на территории США, то окажется, что «Wonder Woman» ($103 млн) обошла такие картины, как «Iron Man» ($98,6 млн), «Doctor Strange» ($85 млн) и «Thor» ($65,7 млн), но собрала меньше, чем «Deadpool» ($132 млн) и «Man of Steel» ($116,6 млн).

Если же учитывать только международную часть сборов ($125 млн), то «Чудо-женщина» обошла практически всех мужчин-супергероев, включая Супермена (Человек из стали), а также все части «Тора», «Железного человека» и «Стражей Галактики».

Только в Китае Галь Гадот в образе супергероини удалось собрать $38 млн, что является четвертым результатом для всех проектов студии Warner Bros. Лидерами текущего международного проката также стали Южная Корея ($8,5 млн), Мексика ($8,4 млн), Бразилия ($8,3 млн) и Великобритания ($7,5 млн).

Особо отметим, что режиссер фильма Пэтти Дженкинс получила звание самого кассового режиссера-женщины (речь идет о первом уикэнде проката), отобрав его у Сэм Тейлор-Джонсон, снявшую «50 оттенков серого» ($85,1 млн). До этого самым заметным фильмом Пэтти был «Монстр» с Шарлиз Терон и Кристиной Риччи, снятый в далеком 2003 году.

Источник: Variety