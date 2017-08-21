WSJ: как технологические компании подстраиваются под пользователей из развивающихся стран
Не так давно смартфоны были уделом исключительно обеспеченных и образованных людей. Но времена меняются, и благодаря снижению стоимости комплектующих «умные телефоны» пришли в бедные, но густонаселенные районы – Индию, Индонезию, Пакистан, Бангладеш, Иран. Здесь портрет интернет-пользователя значительно отличается от традиционного западного: большинство не умеет читать и писать и зарабатывает мало. Они не могут набирать сообщения в мессенджерах, строчить посты в соцсетях и вбивать нужные фразы в поисковик.
И все же это не мешает им серфить по интернету, проверять расписание поездов, общаться с семьей или скачивать музыкальные клипы и фильмы.
«Мы совершенно не знаем про имейлы и как их отправлять, – признается 36-летний грузчик Мег Сингх, который носит чемоданы на голове на вокзале в Нью-Дели, зарабатывая менее $8 в день. – Но мы используем возможности интернета по полной».
По словам Сандипа Катарии, коммерческого директора мобильного оператора Vodafone India, новые пользователи из развивающихся стран начинают онлайн-жизнь не с электронной почты и социальных сетей, как это было в случае с остальным миром, а с мессенджеров, YouTube и развлекательных приложений, где есть голосовой набор.
Как выглядит типичный телефон среднестатистического пользователя из развивающейся страны? Он недорогой и работает на Android — мобильная ОС от Googlе фактически монополизировала индийский рынок. Если в современном смартфоне в США или Европе есть хотя бы 32 Гб памяти, то у обычного пользователя в Индии – редкие для Запада 4 Гб; если мы используем 3G-сети и обсуждаем грядущий приход 4G, то в Индии передача данных чаще осуществляется по стандарту 2G.
Как следствие, корпорации вынуждены проявлять чудеса изобретательности, адаптируя свои приложения под огромный малограмотный и технологически-отсталый рынок, создавая быстрые и при этом интуитивно понятные интерфейсы, позволяющие просматривать видео и пересылать изображения, не прикасаясь к экрану смартфона.
С этой целью в главном офисе Facebook, к примеру, регулярно устраивают «2G-вторники» – дни, когда скорость интернета в штаб-квартире компании понижается, чтобы было понятно, как приложение работает в развивающихся странах. Именно таким образом крупнейшая социальная сеть пришла к созданию «легкой» версии своего приложения для развивающихся рынков (после этого соцсеть LinkedIn пошла по ее стопам и выпустила приложение LinkedIn Lite – оно «легче» традиционной версии и может использоваться на 2G-телефонах). Кроме этого, Facebook спонсирует бесплатные «точки» Wi-Fi по всей Индии.
Корпорация Apple, несмотря на то, что ей принадлежит всего 3% индийского рынка, активно «толкается локтями» и договаривается с местными производителями о сборке своих устройств (что, в теории, должно удешевить ее слишком дорогую для бедняков продукцию), а также поддерживает разработку приложений, адаптированных к индийскому рынку. Так, поскольку подавляющее число тамошних смартфонов работают на Android, в Индии существует приложение Apple Music, функционирующее на конкурентной платформе и с более низкой стоимостью подписки, чем в США.
Google часто проводит полевые исследования: представители интернет-гиганта разъезжают на поездах и расспрашивают пассажиров об их опыте пользования смартфоном. Как они переписывают музыку на мобильный девайс? Интересует ли их сервис, способный определять исполнителя песни, играющей по телевизору?
По результатам многочисленных исследований в Google поняли, что индийские пользователи не будут читать текст — значит, им нужен максимум визуальной информации. Поэтому самая популярная поисковая система мира в Индии работает не так, как в Европе или США: в результатах прежде всего выводятся картинки и видео вместо ссылок на статьи в СМИ. YouTube тоже устроен немного по-другому: индийская версия сайта дает возможность быстро делиться понравившимся видео, чтобы не тратить лишние мегабайты и время при низкой скорости соединения.
Интересно, что на телефонах местных пользователей зачастую установлены не только известные во всем мире приложения, вроде поиска Google, мессенджеров WhatsApp и Facebook, но также те, что незнакомы западному миру, но зато приспособлены к низкой скорости интернета и скудной памяти телефона: UC Browser (мобильный браузер от Alibaba, который сжимает данные и позволяет быстрее загружать страницы), MX Player (позволяющий откладывать видео из интернета на потом, чтобы посмотреть их оффлайн) и SHAREit (сервис обмена фотографиями оффлайн). Также пользуется спросом приложение Babajob: там собраны вакансии для низкоквалифицированных рабочих, причем поиск работы осуществляется голосом.
Что касается местных мобильных операторов, то индийские телекоммуникационные компании в погоне за новыми пользователями нещадно демпингуют, предлагая безлимитные пакеты данных за копейки.
Впрочем, несмотря на бедность и неграмотность, индийцы воспринимают новые технологии не как излишество, а как современную необходимость. Они смотрят YouTube, загружают видео, чтобы посмотреть его после работы, получают удовольствие от отслеживания движения поездов с помощью специального приложения Indian Train Locator Live. Из 1,3 млрд индийского населения интернетом пользуются свыше 400 млн человек, при этом количество юзеров увеличивается на 80 млн ежегодно, и подавляющее большинство из них рассматривают смартфон в качестве основного девайса для выхода онлайн.
Мег Синг каждое утро идет к ближайшей точке Wi-Fi, финансируемой Facebook, и отправляет через WhatsApp видеопослания своей семье, живущей в деревне; в течение дня ему приходит видеоответ.
«Никто не умер?», — это, пожалуй, самый частый из его вопросов.
«Жизнь стала лучше, стала быстрее, – говорит Сингх. – Жаль, что это не началось раньше. Мы бы не были такими отсталыми».
Источники: Wall Street Journal, hightech.fm, The Republic