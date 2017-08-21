WSJ: как технологические компании подстраиваются под пользователей из развивающихся стран

Не так давно смартфоны были уделом исключительно обеспеченных и образованных людей. Но времена меняются, и благодаря снижению стоимости комплектующих «умные телефоны» пришли в бедные, но густонаселенные районы – Индию, Индонезию, Пакистан, Бангладеш, Иран. Здесь портрет интернет-пользователя значительно отличается от традиционного западного: большинство не умеет читать и писать и зарабатывает мало. Они не могут набирать сообщения в мессенджерах, строчить посты в соцсетях и вбивать нужные фразы в поисковик.

И все же это не ⁠мешает им серфить по интернету, проверять расписание поездов, общаться с семьей или скачивать музыкальные клипы и фильмы.

«Мы совершенно не знаем про имейлы и как их отправлять, – признается 36-летний грузчик Мег Сингх, который носит чемоданы на голове на вокзале в Нью-Дели, зарабатывая менее $8 в день. – Но мы используем возможности интернета по полной».

По словам Сандипа Катарии, коммерческого директора мобильного оператора Vodafone India, новые пользователи из развивающихся стран начинают онлайн-жизнь не с электронной почты и социальных сетей, как это было в случае с остальным миром, а с мессенджеров, YouTube и развлекательных приложений, где есть голосовой набор.

Как выглядит типичный телефон среднестатистического пользователя из развивающейся страны? Он недорогой и работает на Android — мобильная ОС от Googlе фактически монополизировала индийский рынок. Если в современном смартфоне в США или Европе есть хотя бы 32 Гб памяти, то у обычного пользователя в Индии – редкие для Запада 4 Гб; если мы используем 3G-сети и обсуждаем грядущий приход 4G, то в Индии передача данных чаще осуществляется по стандарту 2G.

Как следствие, корпорации вынуждены проявлять чудеса изобретательности, адаптируя свои приложения под огромный малограмотный и технологически-отсталый рынок, создавая быстрые и при этом интуитивно понятные интерфейсы, позволяющие просматривать видео и пересылать изображения, не прикасаясь к экрану смартфона.

С этой целью в главном офисе Facebook, к примеру, регулярно устраивают «2G-вторники» – дни, когда скорость интернета в штаб-квартире компании понижается, чтобы было понятно, как приложение работает в развивающихся странах. Именно таким образом крупнейшая социальная сеть пришла к созданию «легкой» версии своего приложения для развивающихся рынков (после этого соцсеть LinkedIn пошла по ее стопам и выпустила приложение LinkedIn Lite – оно «легче» традиционной версии и может использоваться на 2G-телефонах). Кроме этого, Facebook спонсирует бесплатные «точки» Wi-Fi по всей Индии.

Корпорация Apple, несмотря на то, что ей принадлежит всего 3% индийского рынка, активно «толкается локтями» и договаривается с местными производителями о сборке своих устройств (что, в теории, должно удешевить ее слишком дорогую для бедняков продукцию), а также поддерживает разработку приложений, адаптированных к индийскому рынку. Так, поскольку подавляющее число тамошних смартфонов работают на Android, в Индии существует приложение Apple Music, функционирующее на конкурентной платформе и с более низкой стоимостью подписки, чем в США.

Google часто проводит полевые исследования: представители интернет-гиганта разъезжают на поездах и расспрашивают пассажиров об их опыте пользования смартфоном. Как они переписывают музыку на мобильный девайс? Интересует ли их сервис, способный определять исполнителя песни, играющей по телевизору?

По результатам многочисленных исследований в Google поняли, что индийские пользователи не будут читать текст — значит, им нужен максимум визуальной информации. Поэтому самая популярная поисковая система мира в Индии работает не так, как в Европе или США: в результатах прежде всего выводятся картинки и видео вместо ссылок на статьи в СМИ. YouTube тоже устроен немного по-другому: индийская версия сайта дает возможность быстро делиться понравившимся видео, чтобы не тратить лишние мегабайты и время при низкой скорости соединения.