Xerox отпраздновал 40-летие первого серийного лазерного принтера Xerox 9700

Ровно 40 лет назад, летом 1977 года, появился первый серийный лазерный принтер Xerox 9700, который не только дал толчок к развитию отрасли цифровой печати, но и стал родоначальником многих поколений лазерных принтеров и МФУ. В данный момент этот сегмент приносит компаниям по всему миру более $120 миллиардов годового дохода.

В Xerox напомнили, что в далеком 1969 году инженер компании Гэри Старквезер работал в своей лаборатории в Уэбстере (США, штат Нью-Йорк) над повышением производительности факсимильного аппарата. В результате исследователь изобрёл лазерную печать, которая совершила переворот в личных и деловых коммуникациях по всему миру. После этого он перешёл в новый научно-исследовательский центр Xerox PARC (Пало-Альто, США, штат Калифорния), где создал прототип лазерного принтера, который доказал свою надёжность, прослужив несколько лет в офисе центра. Именно эти наработки легли в основу первого в мире серийного лазерного принтера Xerox 9700.

«Xerox 9700 помог зародиться волне компьютерной автоматизации в 70-е годы. Она преобразила офисы, центры обработки данных, отделы подготовки текстов и, в конце концов, всю печатную отрасль по всему миру, — прокомментировал Джефф Хэйес, управляющий директор KeyPoint Intelligence. —Это выдающееся устройство стоит у истока многих технологий современного бумажного документооборота».

В прошлом году исследовательская компания KeyPoint Intelligence отметила, что Xerox 9700 возглавил третью волну промышленной автоматизации в отрасли (переход на принтеры с компьютерным управлением). Первые две волны наступили вслед за появлением паровых печатных машин в начале XIX века и их электрических аналогов позднее в этом же столетии.

Являясь одним из самых успешных продуктов в истории Xerox, принтер Xerox 9700 каждый год приносил компании более миллиарда долларов дохода. По примерным оценкам, с этим устройством сталкивались в работе большинство североамериканских домохозяйств. На протяжении десяти лет после запуска эта модель признавалась лучшим принтером для печати счетов и выписок в банках и коммунальных службах. Xerox 9700 также познакомил рынок с быстрой печатью большого объёма других видов документов с переменными данными, включая полисы страхования и инвестиционные отчёты.

В итоге принтер Xerox 9700 был снят с продажи только 31 декабря 1997 года — после 20 лет пребывания на рынке. Однако многие из характеристик этого устройства даже сейчас соответствуют и современным требованиям: печать со скоростью 120 страниц в минуту; автоматическая дуплексная печать; листовая печать; стандартное разрешение 300 dpi; возможность печатать графику.

Источник: Xerox