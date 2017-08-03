Xiaomi представила IP-камеру Mi Smart с инфракрасной подсветкой и датчиком движения стоимостью всего $12

Китайский производитель смартфонов и других гаджетов Xiaomi анонсировал новую умную камеру Chong Mi Smart с датчиком движения и инфракрасным сенсором для съемки ночью, стоимость которой составляет всего $12 (79 юаней).

Модель выпущена на краудфандинговой платформе MIJIA, она весит всего 65 грамм и оснащается регулируемой подставкой с «липкой» основой, которую можно легко закрепить на любой плоской поверхности, включая стены.

Камера Xiaomi Mi Smart оснащается широкоугольным 120-градусным объективом и поддерживает видеосъемку в HD-разрешении (720p). Модель можно использовать как камеру наблюдения в реальном режиме, полученный видеопоток можно просматривать с помощью приложения для смартфона и планшета, а также на ПК и умных телевизорах.

Инфракрасная подсветка позволяет снимать видео в темном помещении в радиусе до 9 метров от камеры. Ее также можно использовать для двухсторонних видеозвонков, используя встроенный микрофон. Встроенный датчик движения уведомляет пользователя об изменениях ситуации в зоне действия камеры.

Отметим, что камера Xiaomi Mi Smart может получать питание от внешнего аккумулятора, благодаря чему ее можно использовать вдали от розеток — в помещениях, на улице или в качестве видеорегистратора в автомобиле.

Источник: Gizmochina