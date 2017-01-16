Японская реклама игры Gravity Rush 2 удивила интернет

Японцы в очередной раз доказали миру, что они — лидеры по самой необычной рекламе.

Весьма безобидный, но в же время до невозможности милый рекламный ролик игры под названием Gravity Rush 2 (в Японии она называется Gravity Daze 2) буквально «порвал» интернет.

По сюжету забавного видеоролика, опубликованного на официальном японском YouTube-канале PlayStation, две сестры изо всех сил пытаются справиться с непослушным котенком, для которого гравитация — не закон.

Напоследок отметим, что релиз Gravity Rush 2 намечен на 20 января. Игра выйдет эксклюзивно на PS4.

Источник: Gamespot