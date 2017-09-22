YouTube прекратит работу сервиса платных каналов и расширит возможность перечисления пожертвований авторам

В 2013 году в рамках сервиса YouTube был запущен раздел с платными каналами. Получить доступ к материалам определённых каналов пользователи могли, только оформив соответствующую ежемесячную подписку. Такая возможность предлагалась для таких поставщиков контента, как National Geographic, Sesame Street и др.

Но, судя по всему, такая модель распространения не получила достаточной поддержки среди пользователей YouTube. В результате, администрация сервиса решила прекратить работу платных каналов в декабре нынешнего года. Как отмечают в Google, соответствующая функция не пользовалась популярностью не только среди зрителей, но и среди авторов контента.

Те авторы, которые сейчас распространяют контент на условиях платной подписки, в декабре получат возможность скрыть ролики или же перевести их на бесплатную форму просмотра. Таким образом, они смогут монетизировать контент на стандартных условиях, размещая рекламу в видео. Также с целью обеспечения финансовой поддержки создателям контента, YouTube планирует открыть возможность сбора пожертвований от зрителей для большего количества авторов. Такой инструмент позволит зрителям добровольно ежемесячно перечислять небольшую сумму ($4,99) своим любимым авторам. В обмен они смогут пользоваться настраиваемыми эмодзи.

Указанные изменения не затронут работу YouTube Red – отдельного сервиса подписки, которые предусматривает возможность просмотра видео без демонстрации рекламы, но пока что работает лишь в США.

Источник: BBC