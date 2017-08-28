YouTube тестирует раздел срочных новостей

Сообщается, что новоиспеченный раздел похож на уже существующий раздел «рекомендованные видео», который был запущен ранее.

Для большинства пользователей YouTube — это место, где можно посмотреть интересные любительские видео. Но по мере того, как ресурс становится старше, он все больше тяготеет к СМИ, и вот на днях YouTube начал показывать части пользователей новый специальный раздел «Срочные новости».

На данный момент не ясно, каким образом Google отбирает новости для этой страницы — по рейтингу или вручную, также сотрудники компании держат в секрете, будет ли этот раздел постоянным или будет появляться периодически.

На момент публикации главной «срочной» новостью было видео об увольнении советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона. Ранее там были размещены видео о теракте в Барселоне.

По мнению журналистов, внедрение рубрики «срочные новости» может привести к созданию партнерских проектов Google с различными крупными новостными медиа, а также к позиционированию YouTube не только как ресурса-сборника пользовательских видео, но и источника актуальных новостей.