За три года существования Grand Theft Auto V продажи игры превысили отметку 75 млн экземпляров

За три с половиной года своего существования игра Grand Theft Auto V от Rockstar Games преодолела отметку в 75 миллионов проданных копий, при этом только за прошлый год пользователи приобрели порядка 15 миллионов экземпляров игры, сообщил сегодня издатель популярного проекта Take-Two Interactive. Подобный результат ставит GTA 5 на одну ступеньку с такими бестселлерами, как Minecraft (более 100 млн копий) и Wii Sports (более 80 млн копий).

Напомним, что Rockstar Games выпустила GTA 5 на платформах PlayStation 3 и Xbox 360 в сентябре 2013 года, затем портировала ее на nextgen-консоли PlayStation 4 и Xbox One в ноябре 2014 года и только в апреле 2015 года выпустила ПК-версию игры. Результаты продаж физических и цифровых копий игры позволили проекту подняться на шестую строчку самых продаваемых в США игры за 2016 год согласно данным NPD Group.

Показательно, что диски с Grand Theft Auto V не пылятся на полках, игроки продолжают исследовать открытый мир Лос-Сантоса даже после прохождения сюжетной линии. Так, в декабре прошлого года Rockstar Games зафиксировали рекордное количество игроков в многопользовательской версии игры GTA Online и соответствующий рост доходов — за последний год доходы от игры выросли на 15% до $476,5 млн, причем четверть из них пришлась именно на приобретение внутриигровой валюты, транзакции в игре и загружаемый контент.

Разработчики также отметили, что будут продолжать регулярно пополнять открытый мир игры Grand Theft Auto V новыми режимами и контентом, такими, как новогоднее оформление, мотоклубы, режимы Deadline, Import/Export и т.д.

Источник: Polygon