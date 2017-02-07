Забудьте об изогнутых мониторах, Intel запатентовала изогнутый ноутбук (с выпуклой клавиатурой)

Далеко не каждому патенту суждено стать реальным устройством, и тем не менее даже самые футуристические разработки имеют практическую ценность. Дело в том, что патенты демонстрируют, в каком именно направлении движется дизайнерская и/или инженерная мысль представителей конкретного бренда. К примеру, и разработчики LG и разработчики Intel размышляют над устройствами с изогнутыми экранами, при этом у первых получился «двусторонний смартфон», а у вторых — «изогнутый ноутбук».

Да, именно так проще всего описать запатентованное представителями Intel устройство. Фактически, это не чистокровный ноутбук, а гибрид 2-в-1 со съемным дисплеем-планшетом, но суть дела это уточнение не меняет, так как обе части устройства изогнуты одинаково. И если пользу от изгиба монитора представить еще хоть как-то можно, то изогнутая (а точнее выпуклая) клавиатура — тот еще тренажер для слепого набора текста.

Единственный вариант использования, который напрашивается при взгляде на такую клавиатуру — использование в тесноте общественного транспорта, поезда или самолета. Именно здесь изгиб поможет конструкции удержаться на коленях в момент неожиданного рывка. А вот эксплуатация на поверхности типичного рабочего стола может оказаться проблематичной как минимум потому, что рукам пользователя придется слишком высоко «зависать» над клавишами по центру клавиатуры.

P.S. Было бы очень интересно посмотреть на фирменный чехол к такому изогнутому ноутбуку.

Источник: The Next Web