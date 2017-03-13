Закрытый бета-тест автосимулятора Gran Turismo Sport стартует 17 марта 2017 года в США и через несколько недель в Европе

Компания Polyphony Digital объявила о закрытом бета-тестировании автосимулятора Gran Turismo Sport, который стартует 17 марта в США и через несколько недель в Европе. В ходе бета-теста участникам будет ежедневно предоставляться определенный выбор машин и трасс для сетевых заездов, чтобы они смогли испытать разнообразные гоночные классы и конфигурации автодромов.

Кроме того, участники бета-теста впервые увидят профиль гонщика, содержащий рейтинги безопасности (характеризует чистоту и аккуратность вождения) и скорости (характеризует общий темп и спортивные успехи), которые позволят лучше сбалансировать соревнования для равных шансов для всех участников.

На начальном этапе серверы GT Sports будут открыты для избранных пользователей с американскими идентификаторами PSN только в определенные часы дня. Расписание работы серверов будет опубликовано ближе к началу бета-теста, число участников будет увеличиваться поэтапно. По слова разработчиков, США выбраны из-за удобной разницы во времени с Токио, где базируется команда Polyphony.

Отметим, что во время второго этапа бета-теста Gran Turismo Sport будут выбраны новые участники из числа зарегистрировавшихся по следующей ссылке или получивших персональные приглашения по электронной почте, кколичество мест будет ограничено.

Источник: Sony