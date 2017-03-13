Закрытый бета-тест автосимулятора Gran Turismo Sport стартует 17 марта 2017 года в США и через несколько недель в Европе
Компания Polyphony Digital объявила о закрытом бета-тестировании автосимулятора Gran Turismo Sport, который стартует 17 марта в США и через несколько недель в Европе. В ходе бета-теста участникам будет ежедневно предоставляться определенный выбор машин и трасс для сетевых заездов, чтобы они смогли испытать разнообразные гоночные классы и конфигурации автодромов.
Кроме того, участники бета-теста впервые увидят профиль гонщика, содержащий рейтинги безопасности (характеризует чистоту и аккуратность вождения) и скорости (характеризует общий темп и спортивные успехи), которые позволят лучше сбалансировать соревнования для равных шансов для всех участников.
На начальном этапе серверы GT Sports будут открыты для избранных пользователей с американскими идентификаторами PSN только в определенные часы дня. Расписание работы серверов будет опубликовано ближе к началу бета-теста, число участников будет увеличиваться поэтапно. По слова разработчиков, США выбраны из-за удобной разницы во времени с Токио, где базируется команда Polyphony.
Отметим, что во время второго этапа бета-теста Gran Turismo Sport будут выбраны новые участники из числа зарегистрировавшихся по следующей ссылке или получивших персональные приглашения по электронной почте, кколичество мест будет ограничено.
Источник: Sony
- Первоначально компания Sony и игровая студия Polyphony Digital анонсировали релиз автосимулятора Gran Turismo Sport, разрабатываемого эксклюзивно для PlayStation 4, на 15 ноября 2016 года.
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- Впоследствии было объявлено о том, что дата выхода игры Gran Turismo Sport для PlayStation 4 переносится на 2017 год, без указания конкретной даты.