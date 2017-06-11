Заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС

В полночь 11 июня произошло одно из самых ожидаемых событий последнего времени для нашей страны. Как и было обещано, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Развертывание безвизового режима между ЕС и Украиной проходило поэтапно из-за того, что разные государства-члены ЕС и Шенгенской зоны находятся в разных часовых поясах. На первом этапе, в полночь по киевскому времени, границы для путешествующих без визы украинцев открыли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. А уже к часу ночи действие безвизового режима охватило практически всю территорию Европейского союза, а также на страны-члены Шенгена, не входящие в ЕС. И последними безвизовый режим ввели несколько удаленных островах в Атлантическом океане, являющихся частью государств-членов ЕС (в частности, на Канарских и Азорских островах и Гренландии). Исключением из безвизового режима останутся Великобритания и Ирландия, которые проводят собственную визовую политику.

Безвизовый режим дает право на краткосрочное посещение стран ЕС (не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней) для граждан Украины, путешествующих с биометрическими загранпаспортами.

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинцев со вступлением в силу безвизового режима со странами ЕС, опубликовав соответствующее сообщение в своем Twitter.

Безвізовий режим для України запрацював! Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2017

А в департаменте консульской службы МИД Украины запустили флэшмоб и публикуют советы для украинцев, путешествующих в страны ЕС. Всю информацию о безвизовом режиме МИД теперь публикует с хештегом #КонсулПоруч.

Источник: УП