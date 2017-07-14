Завтрашний матч за Суперкубок Украины-2017 «Шахтер» – «Динамо» будет транслироваться на YouTube с углом обзора 360°. Это первая такая трансляция футбола в Украине

Наверняка среди наших читателей найдется немало тех, кто любит высокие технологии и футбол одинаково сильно. И им в первую очередь будет интересно узнать, что завтрашний матч за Суперкубок Украины-2017 между «Шахтером» и «Динамо», одно из главных спортивных событий года, будет транслироваться на YouTube, причем с углом обзора 360°. Организаторы, телеканалы «Футбол 1/Футбол 2», заявляют, что это будет первая футбольная видеотрансляция в Украине в формате 360°.

Технологическим партнером трансляции выступит компания «Limelite | 360discoVR».

Трансляцию будут обеспечивать 26 камер: 16 будут работать на трансляцию, 10 – на работу студийного производства. Благодаря этому зрители смогут смотреть матч с максимальным эффектом погружения и ощущать себя так, словно находятся на трибунах, а не дома за экраном монитора.

«Мы стремимся использовать новые технологии, чтобы дать футбольным болельщикам по всей Украине наилучшие впечатления от просмотра игр. Сейчас, во время трансляций ведущих европейских турниров, все чаще можно увидеть применение технологии съемки в формате 360 градусов. Мы также решили поддержать современные тенденции и первыми в Украине применить данную технологию во время трансляции футбольного матча», – отметил директор телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Александр Денисов.

Посмотреть матч можно будет и по старинке в обычном плоском формате на канале «Футбол 1». Прямая трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени, не опаздывайте.

Источник: footballua.tv