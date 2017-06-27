Жертвы сегодняшнего вируса-вымогателя Petya.A пока заплатили хакерам всего чуть больше одного биткойна (1,38 BTC≈$3200)

На скриншотах с экранов зараженных сегодня ПК можно увидеть адрес кошелька, на который создатели вируса-шифровальщика требуют высылать выкуп за дешифровку файлов в размере $300. Информация о переводах является открытой, следовательно можно довольно легко оценить эффективность подобного зловредного «майнинга».

Данные о сделках доступны по следующему адресу, на момент публикации было осуществлено 11 транзакций на общую сумму 1,37807212 BTC, что в пересчете в более привычные единицы составляет порядка $3200.

Как отмечают сетевые источники, во всех скриншотах, доступных на данный момент, фигурирует именно этот кошелек. Переводы на него начали поступать примерно через три часа после начала атаки, однако активность переводов трудно назвать зашкаливающей.

Отметим, что за сегодняшнюю волну заражений отвечает вирус-вымогатель Petya.A, который является аналогом известного зловеда WannaCry.

Интересно, что утилита для бесплатной расшифровки файлов, закодированных зловредом-вымогателем Petya, была создана еще в прошлом году, однако совместима ли она с новой версией вируса, пока неизвестно.

Источник: Blockchain