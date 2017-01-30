Жесткий диск емкостью 16 ТБ от Seagate выйдет в 2018 году

Приблизительно пол года назад Seagate выпустила 10 ТБ жесткий диск в стандартном форм-факторе 3.5 дюймов.

Ставить на этом точку и переходить на SSD в компании еще не планируют, и продолжат работать на более емкими моделями HDD. Уже на подходе 12 ТБ модель, за которой в этом же году последует 14 ТБ.

После этого, приблизительно через 18 месяцев с текущего момента, появится 16 ТБ накопитель. По-прежнему в стандартном 3.5 форм-факторе и заполненный гелием.

О точной стоимости такого жесткого диска говорить пока рано, но учитывая, что 10 ТБ модели сейчас можно найти в диапазоне от $400 до $600, в 2018 году приблизительно столько же может стоить и 16 ТБ накопитель.