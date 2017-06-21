«Winter Is Here»: HBO опубликовала второй трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов»

Седьмой сезон сериала «Игра престолов» стартует меньше через месяц, 16 июля 2017 года, и телеканал HBO решил подогреть интерес к своему творению еще одним трейлером «Winter Is Here».

Во втором ролике (кстати, первый можно пересмотреть здесь) можно увидеть отрывки сразу несколько эпичных сцен, включая высадку Матери Драконов в Королевской гавани и битву на Севере под предводительством Джона Сноу.

Концовка ролика может опечалить фанатов Сноу, так как голос Сансы Старк произносит зловещие слова: «Пойдет снег. Поднимется белый ветер. Одинокий волк умрет, но стая выживет». Можно ли во второй раз убить убитого однажды человека мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, что следующий 8-ой сезон, который выйдет в 2018 году, станет финальным для сериала, но руководство телеканала HBO уже наняло четырех сценаристов для создания нескольких спин-оффов по вселенной Джорджа Мартина.

Источник: HBO