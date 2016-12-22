З’явився тизер-трейлер українського 3D-мультфільму «Викрадена принцеса»

На YouTube з’явився перший тизер українського повнометражного мультфільму «Викрадена принцеса». 3D-мультфільм для всієї родини створений українською анімаційною студією «Анімаград» (FILM.UA Group).

У сюжеті нового українського 3D-мультфільму мандрівний артист Руслан закохується у княжу дочку Мілу, яку викрадає злий чаклун Чорномор. Руслан вирушає на пошуки своєї коханої, де на нього чекають казкові пригоди й численні випробування. Але Міла теж не дасть себе образити – викрадена принцеса демонструє зухвалу вдачу й хист до бойових мистецтв.

В Україні мультфільм «Викрадена принцеса» вийде 7 березня 2018 року. Його також покажуть і за кордоном – вже зараз права на показ українського мультфільму придбали компанії близько 20 країн світу, серед яких – Китай, Франція, Німеччина, Польща, Іран, Південна Африка, Південна Корея та багато інших.

Джерело: «Українська правда»