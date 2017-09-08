11 сентября вместе с Xiaomi Mi Mix 2 будет представлен Xiaomi Mi Note 3

О том, что за день до презентации новых смартфонов Apple нас ждет анонс безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2 мы узнали некоторое время назад. Теперь же выяснилось, что Xiaomi Mi Mix 2 будет не единственной представленной 11 сентября новинкой китайского производителя.

Президент Xiaomi Бин Лин (Bin Lin) опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo несколько сообщений, которые указывают на то, что вместе с безрамочным Xiaomi Mi Mix 2 дебютирует модель Xiaomi Mi Note 3. Президент Xiaomi намекнул, что следующая модель премиальной линейки Xiaomi Mi Note, по сути, будет более крупной версией нынешнего флагмана Mi 6.

Судя по рекламным изображениям, новинка получил металлический корпус, покрытый изогнутым защитным стеклом с обеих сторон.

О параметрах Xiaomi Mi Note 3 доподлинно ничего неизвестно, но можно предположить, что в основе будет лежать SoC Snapdragon 835, оперативной памяти будет 6 ГБ, а то и все 8 ГБ, а дисплей будет размером не меньше 5,7 дюйма, как у нынешней модели Xiaomi Mi Note 2. Да, совершенно точно Xiaomi Mi Note 3 получит сдвоенную основную камеру, которую можно видеть на рекламных изображениях.

К слову, исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь тоже подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi Mix 2 и Xiaomi Mi Note 3 будет представлены одновременно. Но тех, кто следит за новинками китайского бренда, это не должно удивлять, ведь в прошлом году Xiaomi точно так же представила Xiaomi Mi Mix и Xiaomi Mi Note 2 – вместе.

Источник: gizmochina