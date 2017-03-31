12,5-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air получил более производительный процессор и версию с более ёмким SSD

Компания Xiaomi анонсировала выпуск обновлённой версии 12,5-дюймового ноутбука Mi Notebook Air. Напомним, ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air был представлен в прошлом году в виде моделей с 13,3- и 12,5-дюймовыми дисплеями. В первом случае применялся процессор Intel Core i5, в более компактной модели – чип Intel Core M3 (шестого поколения).

Теперь 12,5-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air получил новый процессор Intel Core M3 седьмого поколения, который обеспечивает прирост производительности на уровне 12% по сравнению с чипом предыдущего поколения. Кроме того, была увеличена ёмкость доступного хранилища. В первоначальной модели использовался твердотельный накопитель ёмкостью 128 ГБ, а теперь пользователям предлагается модификация и с SSD ёмкостью 256 ГБ. Поддерживается возможность расширения ёмкости. Прочие характеристики не претерпели изменений. Устройство содержит 4 ГБ оперативной памяти и батарею, которая обеспечивает до 11,5 часа автономной работы. Ноутбук выполнен в тонком металлическом корпусе, он имеет толщину 12,9 мм и массу 1,07 кг.

Обновлённый 12,5-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air поступит в продажу в скором времени. Цена обновлённой модели пока не уточняется.

Источник: gizmochina