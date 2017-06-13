7 минут игрового процесса PS4-эксклюзива Days Gone

Студия Sony Interactive Entertainment Bend, создавшая культовую серию Syphon Filter, открыла пресс-конференцию Sony на E3, продемонстрировав 7-минутное видео игрового процесса своего постапокалиптического экшена с открытым миром Days Gone.

Главный герой – байкер и охотник за головами Дикон Сент-Джон, который пытается выжить в мире после глобальной эпидемии, уничтожившей почти все население и превратившей оставшиеся миллионы людей в зомби (или фрикеров, как их называют авторы). Это лютые и постоянно голодные существа, которые полны энергии и быстро эволюционируют.

Новое видео раскрывает детали сюжета игры и дает хорошее представление о том, каким образом в игре сочетаются драматические личные истории, масштабные ужасающие сцены с толпами зомби и путешествия на мотоцикле, который разработчики ранее называли самостоятельным персонажем игры.

Игра Days Gone была представлена Sony на прошлогодней выставке E3 и разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 4. До официального анонса проект был известен под названием Dead Don’t Ride. Дата выхода Days Gone по-прежнему остается неизвестной.

Источник: The Verge