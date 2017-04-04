14-летняя Tesla обошла по рыночной капитализации Ford, который старше ее ровно на 100 лет

Как известно, по итогам минувшего квартала Tesla побила собственный рекорд по количеству поставленных на рынок автомобилей. Фондовая биржа отреагировала соответствующем образом – ростом котировок акций американского производителя электромобилей. Впрочем, рекордные поставки лишь один из нескольких факторов роста. В результате Tesla с 14-летней историей обошла Ford, который старше нее ровно на 100 лет, по показателю рыночной капитализации.

На момент открытия торгов понедельник, 3 апреля, акции Tesla поднялись на 2,8%, в результате чего рыночная стоимость компании составила $46,67 млрд. В то же время акции Ford снизились на 2%, а капитализация – до $46,14 млрд. На момент закрытия торгов разрыв увеличился еще больше – $48,69 млрд против $45,31 млрд.

В настоящее время Tesla является вторым по рыночной капитализации автопроизводителем США, уступая только General Motors, чья рыночная капитализация оценивается в $52 млрд.

Источник приводит и другие любопытные цифры. За прошлый год общие поставки электромобилей Tesla составили менее 80 тыс. машин, тогда как Ford, второй по величине автопроизводитель в США и четвертый по общему объему выпущенных автомобилей в мире, за тот же период продал 6,7 млн автомобилей. Кроме того, с 2012 года Ford сообщил о получении чистой прибыли в размере $26 млрд, тогда как Tesla потеряла $2,3 млрд. Если рассматривать 2016 год, то доход Ford составил $151,8 млрд, а Tesla – $7 млрд.

Как отмечает Bloomberg, рыночная капитализация — лишь один из показателей успешности компании, но именно этот показатель отражает настроения инвесторов и их готовность покупать акции компании.

Не последнюю роль в росте акций Tesla, который мы наблюдаем в последнее время, сыграли недавние инвестиции Tencent, а также общий ажиотаж на фоне грядущего выхода самой доступной модели Model 3.

Само собой, основатель и глава компании Илон Маск не преминул воспользоваться идеальной возможностью креативно подшутить над теми, кто рисовали Tesla весьма мрачное будущее.

Stormy weather in Shortville … — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2017

Безусловно, цена акций – это один из факторов, определяющих потенциал роста и развития компании в ближайшем будущем. Глава Tesla Илон Маск ранее говорил о том, что компания планирует довести объемы выпуска до 500 тыс. автомобилей до 2018 года, а затем удвоить эту цифру до 2020 года. Станут ли озвученные планы реальностью, как говорится, поживем – увидим. Впрочем, очень многие, в том числе инвесторы, весьма благосклонно относятся к самому бренду и оптимистично оценивают ее шансы на успех. А хорошие новости заставляют рынок реагировать соответствующим образом. Тот факт, что Tesla и Ford сейчас стоят одинаково лишь подчеркивает различия между этими двумя компаниями и демонстрирует способность нашумевших брендов убеждать людей вкладывать свои деньги в свое гипотетическое будущее.

Источник: Bloomberg, Elon Musk (Twitter)