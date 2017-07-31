17-летний украинец создал робота для очистки рек от мусора Riveroni, питающегося от солнечной энергии

17-летний Руслан Коптев с Кировоградщины разработал робота Riveroni, который призван очистить поверхность рек от мусора. Недавно разработку украинского энтузиаста прошла первые успешные испытания на реке Ингул, сейчас юный робототехник работает над внедрением ряда улучшений и рассчитывает выпустить готовый продукт уже этой осенью, если найдет заинтересованных инвесторов. О проекте юного украинского инженера, который уже два года занимается роботами, рассказывает местный ресурс «Рідний край».

В интервью Руслан рассказал, что его увлечение робототехникой началось с просмотра соответствующих уроков на YouTube, после занятий дома он пошел на курсы в кировоградскую школу программирования Ш++. Нынешний Riveroni – не первый робот, разработанный Русланом, первенцем был Hexapod, позаимствовавший принцип передвижения у пауков.

«Его преимущество в том, что он может пройти где угодно. Однако есть и минусы, поскольку он потребляет много электроэнергии. Были другие роботы, но я их не считаю», – рассказывает Руслан.

Судя по всему, проект Riveroni занимает особое место в «послужном списке» украинца. По его словам, создать робота для очистки рек от мусора ему предложил его наставник из школы программирования Роман Шмелев.

«Сначала связывал бутылки, чтобы будущий прибор держался на воде. Делал каркас, паял схемы и так далее», – рассказывает Руслан.

Нынешняя версия робота имеет с обеих сторон два гребных винта, которые позволяют ему плыть в любую сторону или крутиться вокруг на одном месте. Вся необходимая для работы робота электроника (сенсоры, GPS, модули связи) сосредоточена в пластиковом боксе на одном из концов конструкции. На другом конце каркаса находится небольшая солнечная панель, которая, как утверждается, позволит Riveroni работать автономно даже ночью, используя накопленную в аккумуляторах за день энергию.

В нынешнем виде Riveroni не может работать полностью самостоятельно и нуждается в помощи со стороны оператора. Для этого в передней части предусмотрена камера, изображение транслируется в режиме онлайн на экран управляющего устройства. По словам разработчика, оператор сможет дистанционно управлять роботом на расстоянии до пяти километров.

Конструкция Riveroni максимально проста, как и принцип работы: посередине прямоугольного каркаса предусмотрено свободное пространство для сетки, которую планируется использовать для отлова мусора, встречающегося на пути.

Разработчик отмечал, что изначально думал над тем, чтобы наделить робота манипуляторами для сбора мусора, но в итоге решил остановится на более простой конструкции с жестким каркасом и сеткой, которая «надежнее».

Более полное представление о дизайне робота можно получить из предоставленных автором проекта фото и видео.

Источник: Рідний край