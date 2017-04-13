18 апреля покажут «полностью новый» сервис Google Earth

Как сообщили сразу несколько источников, компания Google разослала по каналам СМИ приглашение на пресс-конференцию, приуроченную к Международному Дню Земли (22 апреля) и посвященную анонсу «полностью нового» сервиса Google Earth.

К сожалению, никаких других подробностей, кроме даты, времени и места проведения мероприятия – 18 апреля, 15:30 по киевскому времени, нью-йоркский музей американского искусства Уитни – компания не предоставляет. В прикрепленном к приглашении рекламном изображении тоже нет никаких намеков на то, что предложит новая версия Google Earth.

В конце прошлого года свет увидела специальная версия сервиса Google Earth VR, доступная только для владельцев гарнитур HTC Vive. Тогда же поисковый гигант пообещал принести сервис и на другие платформы в 2017 году. Исходя из этого логично предположить, что на следующей неделе нас ожидает обновление Google Earth, которое принесет поддержку фирменной платформы виртуальной реальности Google Daydream и превратит сервис в доступный и удобный инструмент для исследования планеты в виртуальной реальности.

Компания Google уже много лет создает отдельные виртуальные 3D-туры по различным местам на Земле (1 и 2), так что вполне может распространить свой опыт и переместить имеющиеся наработки на невероятно детализированную виртуальную 3D-модель Земли.

Источник: Engadget