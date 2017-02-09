18 февраля SpaceX отправит к МКС очередной грузовой корабль Dragon

Частная космическая компания SpaceX, на днях объявившая об учащенных запусках своих ракет Falcon 9, назначила дату запуска космического грузовика Dragon с миссией снабжения МКС.

Итак, ракета с грузовым кораблем Dragon будет запущена 18 февраля с пускового комплекса-39, расположенного на мысе Канаверал на территории космического центра Кеннеди. Для SpaceX это будет уже десятая такая коммерческая миссия снабжения МКС в рамках заключенного с NASA контракта.

Как сообщили в NASA, корабль с тремя тоннами продуктов обеспечения жизнедеятельности экипажа МКС и оборудованием для научных исследований запустят с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в автоматическом режиме.

Как мы уже отмечали ранее, комплекс-39 был арендован компанией Илона Маска у NASA на 20 лет эксклюзивного пользования и модернизирован для будущих запусков не только ракет Falcon 9 среднего класса, но и тяжелых Falcon Heavy. В последний раз эта площадка использовалась для запусков программы Space Shuttle.

После стыковки со станцией и выгрузки груза корабль SpaceX отправят назад на Землю с отработанными материалами и результатами проведенных исследований.

Остается добавить, что в прошлом месяце SpaceX впервые после длительного перерыва из-за инцидента 1 сентября успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками связи компании Iridium, а затем посадила ее на морскую платформу.

Источник: Engadget