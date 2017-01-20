18 лет назад вышло первое устройство под брендом BlackBerry – беспроводной коммуникатор BlackBerry 850

Не так давно, а именно 9 января свое 10-летие праздновал смартфон Apple iPhone. А вчера, 19 января, исполнилось ровно 18 лет с того момента, как свет увидело первое устройство BlackBerry, бренда канадской компании RIM, которая в свое время тоже была законодателем мод и сумела оставить огромный отпечаток в истории смартфонов.

В 1999 году на тот момент еще неизвестная компания Research In Motion представила бренд BlackBerry для линейки устройств, куда войдет «революционное решение для беспроводной почты, нацеленное на мобильных профессионалов». И первым продуктом, выпущенным под брендом BlackBerry, было устройство под названием BlackBerry Handheld, сочетающее функциональность пейджера с отправкой электронной почты. Позже оно стало известно под именем BlackBerry 850 (на заглавном изображении).

На тот момент это был гаджет мечты: монохромный экран, 32-разрядный процессор Intel 386, 2 МБ флэш-памяти Intel, сотовый модем, поддержка шифрования Triple DES и главное достояние – полноразмерная физическая клавиатура QWERTY, которая позже сделала смартфоны этой компании столь популярными. К слову, питание устройства обеспечивала одна батарейка типа AA, которой хватало на целый день работы.

Уже очень скоро все без исключения мечтали заполучить устройство BlackBerry, а различные корпорации покупали их ведрами огромными партиями. Компания BlackBerry еще некоторое время удерживала лидерство после выхода первого Apple iPhone 9 января 2007 года, но в конце концов сенсорные экраны победили, а сама BlackBerry, как и Nokia в свое время, растеряла свой инновационный потенциал и начала продолжительное падение.

Остается добавить, что в следующем месяце представит свой последний смартфон собственной разработки, фигурирующий под кодовым названием BlackBerry Mercury. Как мы уже сообщали, в дальнейшем BlackBerry будет лицензировать производство смартфонов под своей маркой сторонним производителям.

Источник: phonearena