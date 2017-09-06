1991 Open Data Incubator и Mastercard при поддержке НБУ запускают инкубационную программу для украинских стартапов Fintech Master

1991 Open Data Incubator и компания Masterсard при поддержке Национального Банка Украины представили инкубационную программу для технологических стартапов — Fintech Master. Ее участники будут разрабатывать инновационные финтех-решения с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности НБУ, и технологических решений Mastercard.

По результатам блиц-опроса представителей банковского сектора, проведенного Mastercard в августе — сентябре текущего года, 45% представителей финансовой индустрии поддерживают открытие неконфиденциальных данных разработчикам. Большая часть (58%) отметила, что их банк готов к внедрению финтех, а 71% банкиров считают правильным отслеживать и покупать эффективные финтех-решения. В то же время, почти 68% участников опроса отметили, что пока не имеют опыта сотрудничества со стартапами.

«В то время как платежные системы, банки и торговцы сегодня являются ключевыми игроками в отрасли, финтех-стартапы становятся новой силой, имеет потенциал трансформировать ландшафт платежного рынка. Исследования показывают, что более 90% банков и 75% финтех-компаний в мире хотят теснее сотрудничать в будущем. Компания Mastercard уже стала глобальной платформой, объединяющей ключевых драйверов рынка: с 2014 года мы поддерживаем стартапы в рамках международной программы Mastercard Start Path, и теперь рады оказать поддержку в развитии новых финтех-решений в Украине в рамках инкубационного программы Fintech Master», — отметила Вера Платонова, генеральный директор компании Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Проведенный опрос выявил топовые категории финтех-решений, в развитии которых украинские банкиры видят наибольший потенциал — это удаленный банкинг, обширные данные и прогнозирования, а также платежи, денежные переводы и цифровые кошельки.

Среди ключевых преимуществ сотрудничества со стартапами представители финансового сектора отметили развитие более релевантных услуг с использованием потребительского опыта, привлечение новых клиентов и диверсификации бизнеса.

«Национальный банк Украины поддерживает внедрение современных технологий распространения и обработки неконфиденциальной информации. Мы уже открыли доступ к значительному массиву данных в машиночитаемом формате, который существенно упрощает обработку данных, а также в будущем планируем максимально использовать этот подход, открывая новые наборы данных для наших пользователей с целью повышения прозрачности деятельности НБУ, работы банковской системы и распространения информации о состоянии экономики в целом», — отметил Юрий Половнев, директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины.

Программа Fintech Master призвана стать платформой, объединяющей игроков банковского рынка и стартапы, которые разрабатывают финтех-решения, в частности в следующих направлениях:

платежи, денежные переводы и цифровые кошельки

кредитование, финансирование, краудфандинг

большие данные (big data) и прогнозирование

conversational commerce («разговорная» коммерция)

управление капиталом и трейдинг

smart city (умный город)

финансовый мониторинг и регтех

управление программами лояльности.

Для того, чтобы попасть в инкубационную программу, стартапы должны подать заявку на сайте Fintech Master до 30 сентября 2017 года. Отобранные жюри стартапы по результатам заявок и хакатонов получат три месяца бесплатной инкубационной программы с учетом индивидуальных потребностей стартапа, а также возможность работать в офисе, привлечение экспертов-наставников и поддержку от Mastercard, НБУ и профессионалов рынка.

По результатам программы лучшие стартапы смогут представить свои кейсы широкому кругу представителей финансового сектора в рамках заключительного мероприятия.

Источник: Fintech Master