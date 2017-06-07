2 ТБ места в Apple iCloud теперь стоят вдвое дешевле — $9,99 в месяц вместо $19,99

Компания Apple внесла ряд изменений в линейку тарифных планов сервиса облачного хранения данных iCloud. Говоря точнее, компания решила убрать тарифный план, включающий 1 ТБ свободного пространства в хранилище. Но на самом деле это хорошая новость, поскольку за те же $9,99 в месяц, которые компания просила за 1 ТБ, она предоставляет ровно вдвое больше памяти – 2 ТБ.

До этого момента пользователи тарифного плана на 2 ТБ ежемесячно платили Apple сумму в $19,99, то есть, для них память в облачном хранилище существенно подешевела.

Больше никаких изменений не произошло. Размер бесплатного хранилища остался прежним — 5 Гбайт. Еще есть план на 50 ГБ, который стоит $0,99 в месяц, пространство размером 200 ГБ обойдется в $2,99 в месяц.

Отметим, что у конкурентов цены не ниже, по крайней мере, если смотреть на тарифный планы с наибольшим объемом памяти. Google и Dropbox берут ежемесячную плату в размере $9,99 за 1 ТБ облачного пространства в собственных хранилищах. Облачное хранилище Microsoft OneDrive немного дешевле – за 1 ТБ просят $6,99, но те, кто ищет максимальный размер памяти по привлекательной цене, наверняка обратят внимание на предложение iCloud.

Источник: The Verge