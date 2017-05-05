23 мая на специальном мероприятии в Шанхае Microsoft «покажет миру, что дальше»

Оказывается, в этом месяце нас ждет еще одно мероприятие Microsoft. О его проведении компании объявила вчера поздно вечером.

Мероприятие пройдет 23 мая в Шанхае. Увы, Microsoft не указала конкретное место проведения мероприятия и не сказала, чем собирается удивить общественность в этот раз. Обнародованное тизер-изображение лишь содержит хештег #MicrosoftEvent и короткую надпись, которая гласит, что в этот день Microsoft «покажет миру, что дальше» (show the world what’s next).

Никаких других подробностей или хотя бы намеков на то, что готовится представить Microsoft, пока нет. Впрочем, ресурсу The Verge представители компании сказал, что в числе остального на этом мероприятии можно ожидать анонс нового устройства.

Если копнуть поглубже, то можно найти дополнительную пищу для раздумий на тему грядущих новых устройств Microsoft.

К примеру, вице-президент Microsoft Панос Панай (Panos Panay), который возглавляет команду разработчиков линейки продуктов Surface, делая анонс мероприятия в своем твиттере, сопроводил его хештегом #Surface. Это, а также сам факт запланированного посещения этого мероприятия в Шанхае может означать только одно – Microsoft готова представить общественности планшет Surface Pro 5.

Судя по предыдущим утечкам, грядущая новинка не будет особо отличаться от предшественника. По предварительным данным, Microsoft Surface Pro 5 получит вдвое больший объем флэш-памяти — в топовой версии ее будет 512 ГБ — и новую аппаратную платформу — процессоры Intel Kaby Lake. Также обещана большая автономность и улучшенное перо Surface Pen.

Источник: Microsoft