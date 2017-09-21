«24 бэкера и $50 тыс.»: Украинский электробайк DelFast eBike собрал на Kickstarter запланированную сумму менее чем за сутки

Несмотря на достаточно высокую стоимость украинского электробайка DelFast eBike, его создатели достигли запланированной цели менее чем за сутки с начала Kickstarter-кампании. В продукцию стартапа с ценниками от $3489 до $5879 на данный момент вложилось 24 человека, собрав $50,001.

Напомним, что младшая модель Lite весом 27 кг получила электродвигатель мощностью 750 Вт и батарею на 28 Ач, что позволяет ей разгоняться до 42 км/ч и проезжать 180 км от одного заряда. Базовая версия Prime весит уже 43 кг, зато может похвастать двигателем мощностью 1000 Вт и батареей на 64 Ач, что позволяет ей выдавать 55 км/ч скорости и 380 км дистанции.

И наконец самая дорогая версия Top весит 62 кг и обладает мощным двигателем на 5000 Вт, но менее емкой, чем у Prime батареей на 50 Ач — в итоге, он может разгоняться до 80 км/ч, но имеет запас хода 280 км (на 100 км меньше, чем у Prime).

Модель DelFast eBike укомплектована фарами, передними и задними поворотниками, а также автоматическим стоп-сигналом. Она также получил GPS-трекер, иммобилайзер, два USB-порта, сигнализацию, кнопку старт/стоп, а также мобильное приложение, с помощью которого можно удаленно отслеживать свой байк.

Бюджетная версия Lite может стоить от $2449 до $3489 (в розницу — $4160), базовая Prime — от $2989 до $4289 (в розницу — $5180) и топовая Top — от $3829 до $5879 (в розницу — $6890). Отметим, что на данный момент закончились два самых выгодных предложения для версии Prime за $2989 и для версии Top за $3829, тогда как Lite за $2449 заинтересовал только двух покупателей, и три таких байка еще ждут своих покупателей.

Источник: Kickstarter