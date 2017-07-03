28 июля Tesla проведет церемонию вручения ключей от первых 30 электромобилей Tesla Model 3, к концу года компания будет производить 20 тыс. электромобилей этой марки в месяц

В последнюю пятницу этого месяца, 28 июля, компания Tesla проведет специальное мероприятие, которое ознаменует начало фактических продаж столь ожидаемого электромобиля Tesla Model 3, предназначенного для широкой аудитории. В этот день компания проведет торжественную церемонию, в рамках которой первые 30 серийных Tesla Model 3 найдут своих владельцев. Об этом глава и основатель компании Tesla Илон Маск сообщил привычным для него образом – через твиттер.

Первая серийная Tesla Model 3 (SN1) должна сойти с конвейера уже в эту пятницу. По словам Маска, Model 3 прошла все необходимые проверки и получила соответствующее разрешения регуляторов на две недели раньше изначально запланированного срока, что особенно радует на фоне нескольких переносов срока начала продаж кроссовера Model X. Отметим, что на недавнем собрании акционеров компании Tesla, где показали первое тизер-изображение нового компактного кроссовера Tesla Model Y, Илон Маск признал, что компания переоценила свои возможности с первой версией Model X и не намерена снова наступать на те же грабли с Model 3 и с будущей моделью Model Y.

В последующих сообщениях Маск отметил, что рост темпов производства Tesla Model 3 будет «экспоненциальным»: в августе компания планирует произвести 100 автомобилей Tesla Model 3, в сентябре – свыше 1500 автомобилей, а к декабрю этого года планируется выйти на объемы производства в 20 тыс. автомобилей в месяц. Напомним, за первые три месяца текущего года было произведено 25 418 автомобилей, что стало новым квартальным рекордном для компании.

Ранее компания в кратчайшие сроки собрала почти 400 000 предзаказов на автомобиль Model 3, стоимость которого стартует с отметки $35 тыс. Средняя цена Model 3 – $42 тыс. Если Tesla сможет выйти на запланированные объемы производства, то Model 3 вполне может возглавить топ-20 самых продаваемых автомобилей в США по итогам 2018 года, сместив нынешних фаворитов Hyundai Elantra и Nissan Sentra.

Источник: Илон Маск (Twitter) и Engadget