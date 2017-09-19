3 октября Microsoft проведет в Сан-Франциско специальное мероприятие, посвященное смешанной реальности Windows Mixed Reality

Оказывается, в следующем месяце нас ждет не одно, а два мероприятия Microsoft. Прежде чем представить нам нового представителя или, возможно, даже представителей семейства Surface в рамках ежегодной пресс-конференцию Future Decoded в Лондоне 31 октября Microsoft планирует провести специальное мероприятие, посвященное платформе смешанной реальности Windows Mixed Reality. Мероприятие это пройдет 3 октября в Сан-Франциско. Ряд американских СМИ уже получили приглашения от Microsoft, в которых говорится о «возможности узнать, что является следующей целью Microsoft».

Как сообщает The Verge, главным докладчиком на этом мероприятии выступит сам Алекс Кипман, изобретатель очков дополненной реальности Microsoft HoloLens и контроллера Microsoft Kinect. Очевидно, что эта презентация будет посвящена гарнитурам смешанной реальности Windows Mixed Reality, разработанным различными аппаратными партнерами Microsoft. В продаже эти гарнитуры должны появится 17 октября. К настоящему моменту свои гарнитуры Windows Mixed Reality уже представили Acer, HP, Dell, ASUS и Lenovo. Уточним, что только гарнитура ASUS, выделяющая оригинальным дизайном, задержится и выйдет не раньше весны следующего года. Наиболее доступной из всех является модель Acer ($299), вариант HP вместе с контроллерами обойдется в $450, а модели Dell и Lenovo оцениваются в $349.

Как известно, обновление Windows 10 Fall Creators Update тоже станет доступно 17 октября. И совпадение в данном случае ничуть не удивительно, ведь платформа Windows Mixed Reality является значимой частью ОС Windows 10 в целом и грядущего осеннего обновления в частности.

Предыдущие сообщения указывали, что сейчас Microsoft работает над новой версией HoloLens, в которой используется специальный сопроцессор искусственного интеллекта, но с учетом того, что выход следующей версии ожидается не раньше 2019 года (якобы в виду отсутствия конкуренции Microsoft решила не торопиться и как следует доработать проект), весьма маловероятным кажется ее появление на мероприятии.

Источник: The Verge