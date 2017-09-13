«350 км/ч и 6 секунд до 200 км/ч»: Представлен гибридный гиперкар Mercedes-AMG Project ONE стоимостью $2,5 млн с двигателем болида Formula 1 и четырьмя электромоторами

Как и было обещано ранее, немецкий автоконцерн Daimler официально представил полноприводный гибридный гиперкар Mercedes-AMG Project ONE, использующий технологии болидов Formula 1. Автомобиль создавался в тесном сотрудничестве с экспертами из компаний Mercedes-AMG High Performance Powertrains из Бриксворта и Mercedes-AMG Petronas Motorsport из Брэкли.

Двухместный гиперкар получил двигательную установку суммарной мощностью болеее 1000 л.с., размещенную перед задней осью (то есть модель построена по среднемоторной схеме) и новую автоматизированную 8-скоростную коробку передач с возможностью ручного переключения. Двигательная установка состоит из 1,6-литрового турбированного двигателя V6 и сразу четырех электродвигателей, один из которых принудительно раскручивает в турбину, второй интегрирован непосредствено в ДВС, а еще два приводят в движение передние колеса.

В итоге, гибридный двигатель позволяет Mercedes-AMG Project ONE разгоняться до скорости свыше 350 км/ч, при этом разгон до 200 км/ч занимает менее 6 секунд. Производитель не раскрывает объем установленных батарей, однако отмечает, что они установлены за передней осью и позволяют проехать исключительно «на электричестве» всего 25 км. Интересно, что электродвигатель турбины и пара передних двигателей могут работать в качестве генераторов, возвращая до 80% затрачиваемой энергии в аккумуляторы по схеме рекуперации.

Дизайн Mercedes-AMG Project ONE был вдохновлен гоночными болидами бренда, при этом разработчики не забывали, что создают дорожный автомобиль для «гражданских» водителей, а не профессиональных гонщиков. Тем не менее, модель получила руль в стиле болидов Formula 1, ковшеобразные гоночные кресла, два дисплея в качестве приборки и мультимедийной панели, экран вместо зеркала заднего обзора и другие «спортивные фишки». Двери открываются вперед и вверх, горловина бензобака расположена на заднем правом крыле, а разъем зарядки батарей — на заднем левом.

В доработке модели участвовал пилот команды Mercedes чемпионата Formula 1 Льюис Хэмилтон, он же выехал на сцену во время презентации. Отметим, что с учетом размера гонораров трехкратного чемпиона мира он вполне сможет позволить себе приобрести Mercedes-AMG Project ONE, стоимость которого составит $2,5 млн. При этом всем остальным стоит поторопиться, так как разработчики планируют выпустить всего 275 экзмепляров гиперкара.

Источник: Daimler