«3G создает помехи Wi-Fi»: ИнАУ обратилась в НКРСИ с просьбой урегулировать работу оборудования интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в диапазоне 2,4 ГГц

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась в НКРСИ с официальным письмом, в котором предлагает комиссии создать рабочую группу для поиска путей урегулирования проблемы несовместимой работы технологического оборудования в диапазоне радиочастот 2,4 ГГц, который одновременно используется Wi-Fi-сетями и оборудованием 3G/UMTS. Речь идет о том, что интернет-провайдеры, которые установили базовые станции Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, не могут полноценно оказывать услуги, так как их сигнал заглушают 3G-передатчики мобильных операторов.

В частности, в письме указывается следующая формулировка проблемы:

«Из отдельной информации от участников рынка телекоммуникационных услуг, ИнАУ стало известно о том, что после внедрения и развития в Украине сетей подвижной (мобильной) связи 3-го поколения (3G), операторы телекоммуникаций широкополосного доступа в Интернет, которые установили базовые станции и предоставляют Wi-Fi сети с использованием радиочастотного ресурса в диапазоне 2,4 ГГц, получили препятствия в предоставлении услуг и проблемы, которые выражаются в деградации работы базовых станций.»

Далее представители Интернет Ассоциации Украины ссылаются на то, что по роду своей деятельности НКРСИ должна обеспечивать равные условия для деятельности в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом. При этом для выполнения возложенных на нее задач НКРСИ может образовывать консультативные и другие совещательные органы с привлечением ученых, экспертов, консультантов и представителей общественности.

«В связи с приведенными данными, ИнАУ обращается [к НКРСИ] с просьбой создать рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины, в частности, в диапазоне 2,4 ГГц, а также с целью разработки и рекомендации, консультации для операторов телекоммуникаций во избежание создания препятствий при предоставлении услуг Wi-Fi-сети, вызванных несовместимой работой технологического оборудования радиотехнологии 3-го поколения (3G) и Wi-Fi оборудования в диапазоне 2,4 ГГц, с привлечением представителей ведущих операторов телекоммуникаций, объединений и профильных ассоциаций, органов государственной власти.» — указано в письме на имя Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Животовского А.Н.

Отметим, что с оглядкой на количество современных устройств, использующих радиосвязь во время работы, регулирование подобных конфликтных ситуаций должно происходить максимально оперативно и объективно. По крайней мере, мы надеемся именно на такое решение данной ситуации.

Источник: ИнАУ