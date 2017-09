5,8-дюймовый экран смартфона iPhone X на самом деле меньше, чем 5,5-дюймовый экран iPhone 8 Plus

Сегодня благодаря документам TENAA мы уже узнали, что новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили аккумуляторы меньшей в сравнении с предшественниками емкости. Какой емкости аккумулятор установлен в iPhone X мы пока не знаем, зато можем рассказать другую, не менее интересный факт. Оказывается, что 5,8-дюймовый дисплей юбилейной модели iPhone X на самом деле «меньше», чем 5,5-дюймовый экран iPhone 8 Plus. Парадокс этот обусловлен различиями в дисплеях.

Как известно, с выпуском нового смартфона iPhone X компания Apple присоединилась к многим другим производителям, которые уже успели перевести свои флагманы на так называемые маркетологами «безрамочный» дизайн. Устройство получило дисплей необычной формы с тонкими рамками и с вырезом под систему камер TrueDepth и прочие сенсоры. При этом экран у iPhone X получился более вытянутым в высоту и характеризуется разрешением 2436х1125 пикселей, что соответствует соотношению сторон 2.17:1. В то же время модель iPhone 8 Plus оснащена «обычным» экраном без каких-либо вырезов разрешением 1920х1080 пикселей с соотношением сторон 16:9. Собственно, это отличие и приводит к неожиданному результату при расчете эффективной площади экрана.

Apple использует точки в качестве абсолютного эталона, поэтому последуем ее примеру и не будет углубляться в нюансы, связанные с различиями в разрешении, поскольку это уже совсем другая тема. Нас же интересует сугубо «чистый» размер экрана.

Итак, 2436х1125 пикселей соответствует 812х375 точек (коэффициент увеличения 3x) в случае iPhone X и 736х414 точек в случае iPhone 8 Plus (2208х1242 пикселей).

Для начала можно использовать упрощенную модель и рассчитать эффективную площадь экранов, не принимая во внимание большой вырез и загнутые края дисплея iPhone X. Для более полной картины можно рассчитать площадь экрана и для iPhone 8. Площадь экрана iPhone X примерно составляет 375 * 812 = 304500 точек, тогда как точная площадь iPhone 8 Plus и iPhone 8 составляет 304704 (414 * 736) точек и 250125 (375 * 667) точек соответственно. И без вычитания из результата iPhone X площади выреза видно, что у iPhone 8 Plus дисплей имеет большую площадь.

Чтобы узнать насколько конкретно выше, предстоит провести еще несколько математических вычислений. Говоря конкретнее, необходимо рассчитать точную площадь выреза и точную площадь углов экрана. Благо, зная радиусы кривых, сделать это возможно. Источник приводит изображения экранов смартфонов со всеми размерами и расчётами, перепечатывать их особо смысла нет. Отметим, что после вычитания лишних зон и прибавления площади углов чистая площадь iPhone X вышла равной 296724 точек. Таким образом, площадь экрана iPhone X составляет 97,38% площади iPhone 8 Plus. Другими словами, экран iPhone X на 2,6% меньше по размеру, чем экран iPhone 8 Plus. Наглядно оценить разницу позволяет изображение ниже, демонстрирующее дисплей iPhone X поверх экрана iPhone 8 Plus.

Ниже приводим еще таблицу с основными характеристиками дисплеев новых iPhone:

Параметры дисплея iPhone

X iPhone

8 iPhone

8 Plus Соотношение сторон 2.17:1 16:9

или 1.78:1 16:9

или 1.78:1 Размер по диагонали, дюймы 5,85 4,7 5,5 Разрешение, пиксели 2436х1125 1334х750 1920х1080 Эффективная площадь, точки 296724 250125 304704 Соотношения площади экрана к площади лицевой панели 82% 65,7% 68,2% Плотность размещения пикселей на дюйм, PPI 458 326 401 Коэффициент увеличения 3x ‘true’ Retina 2x ‘true’ Retina 3x ‘true’ Retina

Источник: phonearena