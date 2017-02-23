6,2 дюйма — диагональ экрана смартфона Samsung Galaxy S8 Plus

Надежный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) поделился информацией о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S8 Plus.

По данным источника, смартфон Samsung Galaxy S8 Plus содержит дисплей с закругленными боковыми гранями диагональю 6,2 дюйма с Quad HD+ разрешением, который изготавливается на базе технологии Super AMOLED. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти. Основная камера на задней панели содержит 12-мегапиксельный сенсор, а на лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера. Также сообщается о наличии сканера радужной оболочки глаза и поддержке беспроводной зарядки. Корпус обеспечивает защиту от воздействия воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies…with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) 22 февраля 2017 г.

Предыдущие утечки уверяли, что обычная версия Galaxy S8 будет оснащена 5,7-дюймовым дисплеем. Вероятно, именно в размерах дисплея будут заключаться различия между двумя модификациями нового флагмана Samsung.

Источник: The Verge