6-ядерный процессор Intel Coffee Lake замечен в базе данных теста SiSoftware

В базе данных тестового пакета SiSoftware засветился один из готовящихся к выпуску процессоров Intel на базе архитектуры Coffee Lake.

ПО данным теста, новый процессор Intel содержит 6 вычислительных ядер и обрабатывает 6 потоков данных. Его рабочая частота составляет 3,5 ГГц. В чипе доступны 1,5 МБ кэш-памяти второго уровня (по 256 КБ на каждое ядро) и 9 МБ кеш-памяти третьего уровня. Последний показатель вызывает некоторое удивление. Дело в том, что архитектура Coffee Lake представляет собой результат незначительных оптимизаций нынешней архитектуры Kaby Lake и сохранит основные параметры дизайна чипов. В процессорах на базе Kaby Lake применяется по 2 МБ кэш-памяти третьего уровня для каждого ядра. Таким образом, 6-ядерный процессор Coffee Lake должен получить 12 МБ кэш-памяти L3. Причиной уменьшенного объёма кэш-памяти в данном экземпляре может быть частичная блокировка функциональных блоков или же ошибка.

Учитывая, что рассматриваемый процессор содержит 6 ядер и поддерживает такое же количество потоков инструкций, вероятно, речь идёт о модели Core i5, так как в устройствах Core i7 реализована поддержка Hyper Threading. Если это так, то это может быть первый процессор Intel для массового сегмента, оснащённый шестью вычислительными ядрами. При этом AMD предлагает 6-ядерные процессоры с поддержкой 12 потоков инструкций в том же ценовом сегменте. Логично предположить, что Intel также выпустит 6-ядерный процессоры Coffee Lake с поддержкой 12 потоков инструкций в рамках линейки Core i7.

Теперь остаётся лишь ожидать более подробных сведений и гадать, сохранит ли Intel 4-ядерные процессоры Core i7 с поддержкой 8 потоков, конкурирующие с 6-ядерными чипами Core i5. Или же в рамках серии Core i5 будут предлагаться 4 и 6-ядерные процессоры, а линейка Core i7 будет включать исключительно 6-ядерные чипы с поддержкой 12 потоков инструкций.

Источник: techpowerup