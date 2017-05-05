9 мая ожидается презентация мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 660, 635 и 630

На 9 мая компания Qualcomm запланировала специальное мероприятие в Китае, во время которого будут представлены новые мобильные процессоры. Уже подтверждена информация о презентации чипа Snapdragon 660, который придёт на смену Snapdragon 652/653. Кроме того, по слухам, в тот же день будут показаны и другие системы-на-чипе: Snapdragon 630 и Snapdragon 635.

Новый процессор Snapdragon 660 будет использоваться в составе смартфонов среднего уровня. Ожидается, что он получит восемь вычислительных ядер Kyro 280. Такие же ядра применяются во флагманском процессоре Snapdragon 835. Но отличия заключаются в производственном процессе. Чип Snapdragon 835 изготавливается по нормам 10-нанометрового техпроцесса, а Snapdragon 660 – по 14-нанометровой технологии. Кроме того, вместо топового GPU Adreno 540 в Snapdragon 660 применяется менее производительное видеоядро Adreno 512.

Также ожидается, что процессор Qualcomm Snapdragon 660 получит четыре ядра Cortex A7 с частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex A53 с частотой до 1,9 ГГц. Также говорится о поддержке двухканальной оперативной памяти LPDDR4X с частотой 1866 МГц, накопителей UFS 2.1 и технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4.0. Высокоскоростную связь обеспечит модем X10 LTE.

О процессорах Snapdragon 630 и Snapdragon 635 пока что известно мало. Это будут улучшенные модификации чипа Snapdragon 625. Предполагается, что это будут 8-ядерные решения, работающие на частоте 2-2,2 ГГц. Также говорится о наличии GPU Adreno 506, модема Cat. 7 LTE, поддержке памяти LPDDR3.

Источник: gizmochina