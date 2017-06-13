9 минут игрового процесса PS4-эксклюзива Spider-Man от Insomniac Games

По мотивам приключений супергероя Marvel Comics Человека-паука создано немало игр для различных платформ, но за последнее десятилетие так и не вышло ни одного поистине интересного и крупного проекта. Вполне возможно, что Insomniac Games со своим Spider-Man, разрабатываемым эксклюзивно для консолей Sony, удастся сломить эту неутешительную тенденцию. В новом трейлере с демонстрацией игрового процесса, показанном в рамках проходящей сейчас выставки E3, много юмора, акробатических трюков и эффектных схваток. Никак не связанная с предстоящим фильмом и нынешними комиксами, новая игра обещает нам новую отдельную историю о парне в красно-синем трико.

Spider-Man – это первый игровой проект студии Insomniac Games по чужой интеллектуальной собственности. Сама же студия, известная по сериям Ratchet & Clank и Resistance, а также боевике Sunset Overdrive, сделала себе имя на замысловатом оружии и протагонистах с уникальными способностями. Все это делает Insomniac Games идеальным кандидатом на роль разработчика крупнобюджетной игры о Человеке-пауке.

Поклонники уже обсуждают концовку трейлера, которая подтверждает появление в игре Майлза Моралеса. Подросток впервые появился в 2011 году, после предполагаемой смерти Питера Паркера.

Релиз Spider-Man состоится где-то в 2018 году на PS4 и PS4 Pro.

Источник: The Verge