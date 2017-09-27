Абоненты «Киевстара» использовали в 4,5 раза больше дата-трафика в роуминге по сравнению с прошлым летом

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» отчитался о заметном росте потребления мобильного интернета и голосовых услуг в роуминге. В частности, потребление дата-трафика в июне-августе текущего года выросло на 350% или в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В среднем одним абонентом в роуминге было использовано 350 МБ мобильного дата-трафика. Вместе с ростом потребления дата-трафика, выросло на 31% и использование голосовых услуг. В целом же этим летом количество абонентов, которые воспользовались услугами мобильного оператора в роуминге, выросло на 20%.

Перечень самых популярных стран для общения в роуминге среди украинских туристов этим летом почти не изменился. Как и в прошлом году в него вошли: Польша, Турция, Германия, Египет, Италия, Чехия, Венгрия, Россия и Беларусь.

Отметим, что Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах по следующим условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS — 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). При этом абонентам не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, так как роуминг подключается автоматически.

Напомним, что в июле этого года было объявлено о снижении стоимости роуминга для абонентов «Киевстар» в 30 странах, среди которых США, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Египет. А в середине сентября президент «Киевстара» Петр Чернышев предположил, что отмена роуминга с Европой приведет к росту тарифов на мобильную связь в Украине.

Источник: Киевстар