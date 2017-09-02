Acer анонсировала две камеры с охватом 360 градусов пространства, в том числе модель для автомобилей

Компания Acer подготовила к выпуску две новые камеры, способные вести съёмку с охватом 360 градусов. Причём, одна из новинок предназначена для применения в автомобиле.

Модель Acer Holo360 формой и размерами напоминает смартфон. Она содержит процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3-дюймовый дисплей, модуль связи LTE и работает под управлением мобильной операционной системы Android 7.1. Отснятый контент можно сразу же отправлять в социальные сети.

Версия Acer Vision360 может использоваться в качестве автомобильного регистратора, она позволяет вести съёмку происходящего в автомобиле с охватом 360 градусов и в разрешении 4K. Благодаря наличию модуля GPS одновременно записываются координаты и скорость движения. Все эти данные затем могут быть востребованы в случае ДТП. Отснятый материал отправляется на облачный сервис для хранения. Если же кто-то въедет в припаркованный автомобиль, то камера автоматически активируется от удара, включит запись происходящего и отправит уведомление пользователю на смартфон. Эта модель также поддерживает функцию удалённого наблюдения и отслеживания расположения. Это может быть полезным при поиске автомобиля на большой парковке. Наконец, отснятый контент можно передавать на гарнитуру виртуальной реальности Acer.

Обе новинки поступят в продажу до конца текущего года. Цена модели Acer Holo360 установлена на значении $429, а за Vision360 предстоит заплатить €349 (около $414).

Источник: The Verge