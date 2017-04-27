Acer анонсировала гибридное устройство Switch 5 с пассивной системой охлаждения

Компания Acer анонсировала два новых гибридных устройства 2-в-1 в рамках серии Switch. Они могут выполнять роль ноутбука и планшета.

Модель Switch 5 оснащена сенсорным 15-дюймовым дисплеем с разрешением 2160×1440 точек, который поддерживает возможность ввода при помощи стилуса. В комплект поставки устройства включается Acer Active Stylus. Конфигурация Acer Switch 5 может включать процессоры Intel Core седьмого поколения: Intel Core i7 или Core i5. Особенностью данной новинки является использование системы охлаждения Liquid Loop, которая не требует наличия вентилятора и работает бесшумно. Также упоминаются наличие сканера отпечатков пальцев, интегрированного в кнопку питания, и поддержка функции Windows Hello.

Модель Switch 3 также содержит сенсорный 12,2-дюймовый дисплей, и в данном случае используется матрица с разрешением 1920×1200 точек. Комплектация включает цифровое перо Acer Pen и настраиваемую U-образную подставку. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами Intel Pentium и Celeron. В этой системе разработчики разместили систему охлаждения с вентилятором.

Оба устройства комплектуются съёмными клавиатурами. При этом в случае Switch 5 клавиатура оснащена встроенной подсветкой. Также для этой модели предусмотрена камера на лицевой панели, порты USB Type-C и USB Type-A.

Новые гибридные устройства Acer Switch 5 и Switch 3 поступят в продажу в июне по цене от €1099 и €499, соответственно.

Источник: The Verge