Acer анонсировала игровой ноутбук Predator Triton 700 в тонком алюминиевом корпусе

Компания Acer анонсировала Predator Triton 700 – первое устройство в рамках новой линейки ультратонких игровых ноутбуков Predator Triton.

Несмотря на то, что новинка выполнена в тонком алюминиевом корпусе (толщина 18,8 мм), она оснащена достаточно производительными комплектующими. Конфигурация может включать один из процессоров Intel седьмого поколения (Kaby Lake), дискретную видеокарту серии NVIDIA GTX 1000, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и два твердотельных накопителя с интерфейсом PCIe. Дисплей имеет Full HD разрешение. Устройство содержит механическую клавиатуру с подсветкой, которая смещена к нижней части корпуса, а тачпад, напротив, перемещён вверх и расположен под стеклянной панелью Gorilla Glass.

Игровой ноутбук Acer Predator Triton 700 поступит в продажу в августе по цене стартовой конфигурации €3399.

Источник: The Verge