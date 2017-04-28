Acer анонсировала несколько новых моноблоков и ноутбуков серии Aspire

Компания Acer расширила модельный ряд компьютерной техники, анонсировав выпуск двух моноблочных компьютеров Aspire U27 и Aspire Z24, а также нескольких ноутбуков в рамках серии Aspire.

Моноблок Aspire U27 оснащён 27-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек и выполнен в тонком корпусе толщиной 12 мм. Устройство несёт на борту процессор Intel Core седьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и в качестве опции может комплектоваться накопителем Intel Optane. Дополнительно сообщается об использовании безвентиляторной системы охлаждения LiquidLoop (на базе технологии испарительной камеры), сабвуфера, поддержке функции Windows Hello и сертификации Skype for Business. Моноблочный компьютер Acer Aspire U27 поступит в продажу в июле по цене стартовой конфигурации $1099.

Модель Aspire Z24 является более компактным решением. Она содержит 23,8-дюймовый дисплей, а толщина корпуса составляет 11 мм. При этом устройство также включает процессор Intel Core седьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и опциональный накопитель Intel Optane. Дополнительно пользователям предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX, но бесшумной системы охлаждения в данном случае нет. Цена моноблока Acer Aspire Z24 в стартовой конфигурации заявлена на уровне $899. Продажи новинки начнутся в июле.

Новые ноутбуки Aspire 1 и Aspire 3 ориентированы на семейное использование, а также применение школьниками и студентами. Модель Aspire 1 позиционируется на роль второго устройства в семье, которое используется для не очень ресурсоёмких задач. Устройство оснащено 14-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron или Pentium, оперативной памятью DDR3L объёмом 4 ГБ и флэш-памятью eMMC ёмкостью 32 или 64 ГБ. Из интерфейсов доступны порт Ethernet, видеовыход HDMI, один разъём USB 3.0 и два порта USB 2.0. Батарея обеспечивает до 9 часов автономной работы. Цена ноутбука Acer Aspire 1 в стартовой конфигурации составляет $219. В эту стоимость включена подписка на Office 365 Personal и OneDrive (тариф на 1 ТБ) сроком на 1 год.

Ноутбук Aspire 3 является более производительным решением. Он доступен с 14-дюймовым дисплеем и HD разрешением или 15,6-дюймовым дисплеем с HD или Full HD разрешением. Конфигурация может включать процессоры Intel Core, Celeron и Pentium и до 12 ГБ оперативной памяти. Acer Aspire 3 появится в продаже в июне по цене от $299.

Модель Aspire 5 позиционируется в качестве универсального рабочего решения. В данном случае предлагается 15,6-дюймовый дисплей с матрицей IPS и разрешением HD или Full HD. Конфигурация может включать один из процессоров Intel Core седьмого поколения, до 20 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce. Дисковая подсистема может быть представлена жёстким диском ёмкостью до 2 ТБ или твердотельным накопителем стандарта M.2 ёмкостью до 256 ГБ. Пользователям доступны два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 с поддержкой зарядки в выключенном состоянии, один порт USB 3.1 Type-C. Дополнительно сообщается об улучшенной акустической системе Acer TrueHarmony, наличии двух микрофонов с поддержкой Acer Purified.Voice и сертификации Skype for Business. Цена Acer Aspire 5 начинается с отметки $449.

Наконец, модель Aspire 7 является самой производительной среди новинок, которая ориентирована на применение дизайнерами и создателями цифрового контента. Предлагаются модификации с 15- и 17-дюймовыми дисплеями. Устройство содержит процессор Intel седьмого поколения вплоть до модели Intel Core i7, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Дополняет картину хранилище, включающее твердотельный накопитель M.2 ёмкостью до 512 ГБ и жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ. Ноутбук Acer Aspire 7 поступит в продажу в июне по цене от $799.