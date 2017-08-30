Acer анонсировала сверхтонкий безрамочный моноблок Aspire S24 со встроенным устройством беспроводной зарядки смартфонов Qi [IFA 2017]

Сегодня на выставке IFA 2017 компания Acer объявила о выходе новой модели моноблока Aspire S24, которая стала самым тонким моноблоком бренда за всю его историю. Компания указывает толщину корпуса равной 5,97 мм, однако на самом деле речь идет о толщине дисплейного модуля, тогда как основные компоненты компьютера размещены в подставке.

Моноблок выполнен в стильном черно-золотистом цвете и отличается минимальными рамками шириной всего 2,7 мм, благодаря чему соотношение экран/корпус составляет 90%. Дисплей с диагональю 23,8 дюйма построен на IPS-матрице с разрешением 1920×1080 точек, его можно наклонять под углом от -5 до 30 градусов. По заявлению производителя, фирменная технология Acer ExaColor гарантирует естественную передачу цветов, а технологии BluelightShield и Flickerless уменьшают нагрузку на глаза.

Модель Acer Aspire S24 оснащается процессорами Intel Core 8-го поколения (Intel Core i7 8550U и Intel Core i5 8250U), ОЗУ на 8 или 16 ГБ, а также дополнительной памятью Intel Optane. В качестве графики используется интегрированная Intel Graphics 620 или дискретная NVIDIA GeForce GTX 1050. Компьютер комплектуется SSD-диском емкостью 256 или 512 ГБ и HDD-диском емкостью 1 или 2 ТБ, что позволяет совместить достоинства каждого из типов накопителей.

Модель оснащена модулем Intel Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2×2 MIMO), а 2.1-канальная акустика с сабвуфером в сочетании с Dolby Audio Premium и технологией Acer TrueHarmony отличается проработкой низких частот, что наверняка понравится любителям игр и других мультимедийных развлечений. Компьютер также оснащается устройством для беспроводной подзарядки смартфонов с поддержкой Qi.

Отметим, что моноблок Acer Aspire S24 появится в продаже в Европе в ноябре 2017 года по цене от 999 евро.

Источник: Acer