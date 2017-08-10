Acer анонсировала защищённый ноутбук Chromebook 11 C771 стоимостью $280

Компания Acer подготовила к выпуску защищённый ноутбук на базе операционной системы Google Chrome OS, который, как и другие устройства Chromebook, получил доступную цену.

Новая модель Acer Chromebook 11 C771 оснащена 11,6-дюймовым IPS дисплеем с HD разрешением 1280х720 точек. Устройство несёт на борту процессор Intel Celeron 3855U, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 32 ГБ. Расширить ёмкость встроенного хранилища можно благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD. Дополнительно новинка содержит порты USB Type-C и USB 3.0, видеовыход HDMI, HD веб-камеру, модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы. Ноутбук Acer Chromebook 11 C771 сертифицирован в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Он выдерживает падения с высоты до 122 см, а клавиатура защищена от пролитой жидкости. Толщина корпуса устройства составляет 21 мм, вес — 1,35 кг.

Новый ноутбук Acer Chromebook 11 C771 поступит в продажу по цене $279,99. Также пользователи смогут купить модификацию Chromebook 11 C771T, дополненную сенсорной панелью дисплея, но за неё предстоит заплатить уже $329,99.

Источник: nextpowerup