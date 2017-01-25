Acer Chromebook Spin 11 и Asus Chromebook C213 — новые трансформируемые хромбуки программы Google for Education с поддержкой пера

В рамках образовательной инициативы Google for Education дебютировали две новые модели хромбуков: Acer Chromebook Spin 11 и Asus Chromebook C213. Обе новинки оснащены сенсорными экранами и комплектуются недорогими стилусами, которые внешне напоминают обычные детские графитовые карандаши.

Подобно настоящим карандашам, стилусы оснащены ластиками для быстрого и удобного устранения цифровых помарок. Кроме того, учащиеся, а именно на них ориентированы новинки, смогут обмениваться и при необходимости без особых проблем заменить стилус, так как его не нужно заряжать или сопрягать с мобильным устройством. Особенно полезным этот инструмент должен стать для будущих физиков и математиков, которые постоянно имеют дело с разными формулами и уравнениями.

Увы, полное описание технических параметров на сайте Google for Education отсутствует, но едва ли здесь стоит ждать каких-либо откровений. Все указывает на то, что они вполне стандартны для устройств этого класса.

Хромбуки Acer Chromebook Spin 11 и Asus Chromebook C213 оснащены дисплеями диагональю 11,6 дюйма разрешением 1366х768 пикселей. Совершенно точно устройства относятся к категории трансформируемых. Как можно судить по изображениям, экран обеих можно откидывать на достаточно широких угол, переводя устройство в подходящий режим работы.

Модель Chromebook Spin 11 построена на процессоре Intel Celeron N3450 либо Celeron N3350. Оперативной памяти в зависимости от модификации может быть 4 либо 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти – 32 либо 64 ГБ. Также упоминается влагозащищенная клавиатура и разъем USB-C, который имеется и в случае Chromebook C213.

Показатель времени автономной работы для Chromebook Spin 11 заявлен на уровне 10 часов, тогда как Chromebook C213 способная продержаться на одном заряде на два часа дольше – 12 часов. В обоих случаях поддерживает функция быстрой загрузки ОС, в качестве которой здесь, естественно, выступает Chrome OS.

Компания Google также упомянула о недавно вышедшем пакете фирменных Android-приложений Adobe, специально оптимизированных для использования на хромбуках. В него вошли приложения Photoshop Mix, Lightroom Mobile, Illustrator Draw, Photoshop Sketch, Adobe Comp CC и Creative Cloud Mobile. Как мы уже сообщали ранее, все хромбуки, выпущенные начиная с 2017 года, поддерживают приложения Android и представленные новинки не являются исключением.

Новинки вошли в экспозицию поискового гиганта на крупнейшей образовательной конференции Bett, проходящей на этой неделе в Лондоне. В продажу устройства должны поступить под конец этой весны, о ценах пока не сообщается.

Напоследок отметим очередное важное для Google достижение в образовательном сегменте – число пользователей его фирменного облачного офисного пакета G Suite for Education превысило 70 млн человек.

Источник: Google for Education, Engadget, TechCrunch и venturebeat