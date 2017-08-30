Acer Predator Orion 9000 — игровой ПК на колесах, «напичканный» по самому последнему слову техники

В рамках выставки IFA 2017, которая официально открывается только 1 сентября, компания Acer провела отдельную пресс-конференцию, где представила множество новинок, в том числе новые игровые ПК линейки Predator.

Это был обычный парад систем с водяным охлаждением, неоновым освещением и разогнанными видеокартами, но есть у нового игрового ПК Predator Orion 9000 и еще одна весьма заметная отличительная особенность — пара колес и ручек. Да-да, вы не ослышались, Acer Predator Orion 9000 — игровой ПК на колесах. Более того, Acer называет его своим самым мощным игровым компьютером и отмечает, что колеса нужны для того, чтобы сделать устройство «хоть немного переносным».

Колеса на корпусе игрового гиганта видны как на небольшом рекламном видео выше, так и на видеозаписи трансляции пресс-конференции Acer ниже (начиная с 44 минуты).

Впрочем, о полноценной портативности здесь не может быть и речь, поскольку новинка, очевидно, будет весить немало, что обусловлено очень приличной комплектацией. Разумеется, и стоить этот ПК будет немало. Говоря конкретнее, новинка оценивается в $2000 минимум. Сообщается, что вариантов конфигурации Acer Predator Orion 9000 будет много, а цены и доступность конкретных модификаций будут зависеть от региона продаж.

В корпус Acer Predator Orion 9000 можно будет установить 18-ядерный процессор Intel Core i9 и две видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (или четырьмя Radeon RX Vega), а также 128 ГБ четырехканальной оперативной памяти.

Инженеры уделили большое внимание охлаждению. Игровой ПК Acer Predator Orion 9000 оснащен системой жидкостного охлаждения и поддерживает технологию Acer ІceTunnel 2.0, поддерживающую оптимальную температуру во время интенсивных игровых сессий. Технология ІceTunnel 2.0, как объясняет производитель, разделяет систему на несколько тепловых зон с отдельными каналами для отвода тепла. Огромные металлические сетчатые панели на передней и верхней частях корпуса пропускают больше холодного воздуха внутрь и эффективно отводят горячий воздух от CPU с системой жидкостного охлаждения наружу, а пять 120-мм вентиляторов в переднем, верхнем и заднем каналах охлаждают воздух в шасси. Часть воздушного потока перенаправляется в тыл материнской платы, чтобы охладить устройства хранения. Видеокарты оснащены дополнительными вентиляторами, которые напоминают турбины.

Таким образом, если планируете часто перевозить игровой ПК с места на место по квартире или подумываете брать его с собой на турниры или LAN party, вам стоит присмотреться к Acer Predator Orion 9000. По крайней мере этот Predator выглядит более целесообразной покупкой нежели Acer Predator 21 X – игровой ноутбук стоимостью от $9000, который настолько величественный, что поставляется в специальном чемодане.

Когда Acer Predator Orion 9000 поступит в продажу, пока не известно.

Источник: The Verge