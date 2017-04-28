Acer представила фитнес-часы Leap Ware на биопроцессоре MediaTek MT2511 стоимостью €139

Вместе с другими новинками на вчерашней пресс-конференции в Нью-Йорке компания Acer представила умные часы Leap Ware, аппаратной основной которых служит SoC MediaTek MT2523 вместе с биопроцессором MT2511.

Производитель позиционирует новинку в качестве стильных умных часов, ориентированных именно на спортивное использование.

Часы оснащены дисплеем диагональю 1,6 дюйма. Сверху экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass SR+, устойчивым к появлению царапин. Устройство имеет степень защиты IPX7, то есть ливень на улице ему нипочем.

Устройство может контролировать частоту сердечных сокращений, уровень ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), уровень стресса/усталости и оценивать физическую выносливость. Точного перечня всех сенсоров, отвечающих за вышеупомянутые функциональные возможности производитель не дает, но наверняка их большая часть входит в состав биопроцессора MT2511.

Как утверждается, без подзарядки аккумулятора часы могут проработать от трех до пяти дней. Корпус у часов, судя по всему, пластиковый. Ремешок силиконовый, имеет ширину 20 мм. При желании его можно заменить, производитель предлагает собственные варианты в темно-синем и светло-коричневом цвете.

Со смартфоном умные часы сопрягаются посредством фирменного приложения Liquid Life, доступного как на Android, так и на iOS. С его помощью пользователи могут устанавливать различные спортивные цели и получать рекомендации по повышению эффективности тренировок. За выполнение различных упреждений и достижение поставленных целей пользователи смогут получать баллы Power Coins. Их можно будет обменивать в магазине на различные виртуальные предметы, награды и даже действующие скидки в магазине Liquid Life Market. Кроме того, пользователи смогут соревноваться с друзьями. Вопрос только в том, много ли у вас друзей с носимыми гаджетами Acer?

Фитнес-часы Acer Leap Ware поступят в продажу в Европе во второй половине этого года по цене €139.

Источник: pocket-lint