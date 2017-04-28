Acer представила новые модели ноутбуков Swift 1 и Swift 3, оснащенные экранами IPS разрешением Full HD

На вчерашнем мероприятии в Нью-Йорке компания Acer представила несколько новинок. Новые модели ноутбуков Swift 1 и Swift 3 с ОС Windows 10 – в их числе.

Будучи представителями одной серии, ноутбуки делят дизайн и материалы корпуса, среди которых присутствует и металл (оба заключены в алюминиевые корпусы), но отличаются характеристиками.

Ноутбук Acer Swift 3 интереснее в плане спецификаций. Он доступен в двух версиях с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма. В обоих случаях применяются панели IPS разрешением 1920х1080 пикселей с соотношением сторон 16:9. Устройство оснащается только процессорами Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake) вплоть до модели Core i7-7500U и опциональным дискретным ускорителем NVIDIA GeForce. Максимальный объем оперативной памяти достигает 8 ГБ, максимальный объем SSD — 512 ГБ. Также возможна установка гибридного жесткого диска объемом до 2 ТБ. Есть порт USB 3.1 Type-C и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac.

Acer Swift 3 получил четырехъячеечную аккумуляторную батарею емкостью 3220 мА·ч, максимальное время автономной работы – 10 часов. Масса Acer Swift 3 невелика – 1,8 или 2,2 кг в зависимости от модели, толщина корпуса — около 17,8 или 18,8 мм.

Модель Acer Swift 1 оснащается только бюджетными процессорами Intel — серий Celeron (Celeron N3350) и Pentium (Pentium N4200). Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма. Здесь тоже используется дисплей IPS разрешением 1920х1080 пикселей. В конфигурацию базовой версии входит 4 ГБ оперативной памяти и модуль eMMC объемом 64 ГБ. Более дорогие модификации Acer Swift 1 предлагают SSD емкостью 128 и 256 ГБ. адаптером Wi-Fi 802.11ac.

Acer Swift 1 оснащен видеовыходом HDMI и адаптером Wi-Fi 802.11ac. Толщина ноутбука составляет 14,95 мм, масса — около 1,3 кг, максимальная автономность — 10 часов.

Оба ноутбука оснащены сканером отпечатков пальцев с поддержкой технологии биометрической аутентификации Windows Hello. ПО Acer BluelightShield позволяет регулировать интенсивность излучения синего цвета, снижая нагрузку на глаза, а технология Acer TrueHarmony оптимизирует воспроизведение аудио, обеспечивая глубокий насыщенный тембр и высокое качество звучания.

В Европе старт продаж Acer Swift 3 и Swift 1 намечен на июнь. Модель Acer Swift 3 является более дорогой из двух – от €649, Swift 1 ощутимо дешевле – от €399.

Источник: Acer